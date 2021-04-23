25歲羅姓海軍志願役士兵在蘇澳基地艦艇上疑因心肌梗塞不治，金門籍母親十分悲傷，立委陳玉珍據報赴台中住家慰問，要求軍方查明真相，並給予最優的撫卹。

軍方調查，在船上擔任輪機的羅姓士兵於4月16日即有身體不適狀況，17日自行至陽明大學附設醫院蘭陽分院急診，經照射X光檢查結果診斷並無異常，19日凌晨因出現胸悶、胸痛、呼吸困難現象，無法於床上平躺，在艦上大飯廳休息，同袍發現情況有異，立即由醫官陪同至榮民總醫院蘇澳分院急診。

迄19日凌晨4時，羅姓士兵意識清楚，經醫院實施心臟超音波檢查，診斷結果疑似心肌梗塞，清晨5時再轉院至陽明大學附設蘭陽分院，約05：51時抵達，突於05：58時檢查診治過程中病況急遽惡化。院方研判是突發性惡性心率不整（心室顫動），立即施以急救，插管、心臟按壓、去顫電擊與抗心律不整藥物注射，最後仍無法恢復自主心跳與脈搏。

羅姓士兵的母親來自金門官路邊，他生前曾陪母親回到金門探望長輩，不幸消息讓親人難過不已。立委陳玉珍接獲電話，次日先指派辦公室主任董志謀赴台中住家慰問，深入了解軍方急救過程與相關細節，希望有助於釐清家屬心中的疑惑。

陳玉珍今天再親赴台中，表達對年輕生命驟逝的不捨，要求軍方做好善後事宜，包括爭取最優撫卹在內，希望能撫慰家屬內心的創痛。

(中時 )