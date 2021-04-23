台中市水湳經貿園區日前標售配餘地創下紀錄，但園區最重要的地標建築「台灣智慧營運塔」何時要動工興建卻是遙遙無期，市議員林祈烽關心台灣智慧營運塔的整體進度，23日在議會關切市府的規劃何時才會完成？市府表示，打造符合民眾需求的建築，必須多方評估重新定位，目前正由研究發展考核委員會及經濟發展局進一步定位，後續也會將財務、細部設計、施工過程、成本控制等納入考量，全力推動「台灣智慧營運塔」。

市議會今日進行「社會住宅規劃與新建進度及智慧營運中心建設案」等專案報告，林祈烽表示，市長的施政報告書都寫說是「台灣智慧營運塔」，都發局長的專案報告書又說是「智慧營運中心」，到底正確名稱是叫什麼？是不是到現在連正確名稱都還沒有定案？「台灣」兩個字都不要了嗎？還是都還在規劃中？

林祈烽質疑，市長的施政報告去年和今年寫的差不多都一樣，重點就是還要再等相關單位的規劃，但時間一年一年的過，最新定位就是再定位，何時才能真的完成招標興建和動工？

都發局長黃文彬說，市長在上次市政會議中有指示，把兩位前市長規劃整合在一起，漂浮的眺望加上綠洲的景觀把都市的Landmark跟營運的需要結合在一起，所以叫做台灣智慧營運塔，未來要帶動產業升級和新創孵化做定位，這部份都還在協議及定位中。

黃文彬說，蓋房子不困難，但它的定位和未來的使用要能確定，所以目前由經發局在爭取相關經費做可行性評估和財務分析，都發局會接續做興辦工作。經發局長張峯源則指出，經發局負責產業定位和營運功能的先期規劃，現已申請經濟部前瞻計畫的經費補助，4月16日已送案。

經發局長張峯源說，經訪查台中市廠商，大家都有迫切的空間需求，而且對台灣智慧營運塔寄予厚望，經發局會把產業界的需求規劃好，再呈報經濟部。

林祈烽希望市府相關機關能加快腳步，早日完成規劃，進行工程招標興建工作。市長盧秀燕表示，前市長胡志強規劃「台灣塔」，強調打造台中門戶地標，要高且有特色；而林市長則強調納入智慧營運內容，規劃為「智慧營運中心」。她說，既然兩任市長講得都很有道理，最好的辦法就是取其長，打造具地標性、有智慧營運內容「台灣智慧營運塔」。

都市發展局進一步說明，為有效綜整前兩任市長針對地標性及營運內容的兩大亮點政策，同時兼顧地方發展潛力，打造符合民眾需求的建築，必須多方評估重新定位，目前正由研究發展考核委員會及經濟發展局進一步定位，後續也會將財務、細部設計、施工過程、成本控制等納入考量，推動「台灣智慧營運塔」。

(中時 )