高雄市長陳其邁宣傳鹹酥雞嘉年華，不計形象當吃貨，拍攝宣傳照。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市長陳其邁宣傳鹹酥雞嘉年華，不計形象當吃貨，拍攝宣傳照。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局明天將在高雄大遠百廣場舉辦鹹酥雞嘉年華。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局明天將在高雄大遠百廣場舉辦鹹酥雞嘉年華，參與的鹹酥雞業者也祭出買一送一、打折、滿額送等優惠。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

搶攻國旅觀光潮，高市觀光局24日下午在大遠百廣場舉辦「鹹酥雞嘉年華」，力薦31家鹹酥雞攤，找來宅神朱學恆現場發鹹酥雞100份。市長陳其邁還犧牲「色相」扮演吃貨，口中塞滿鹹酥雞拍宣傳照，另也宣布國民美食系列活動開跑。

觀光局長周玲妏表示，這次從店家自薦、市民熱情推薦近70家店中，最終選出31家強者，綜合網路評價、現場評估及網友極力推薦人生必吃的高雄頂尖鹹酥雞名店同場較勁。

觀光局祭出五大必到理由：熱熱吃最好吃、一次收集好精選店家不用東奔西跑、朱學恒發免費限量鹹酥雞、現場店家消費滿額送飲料、店家優惠好康。

有不少名店參戰，如苓雅區深耕16年的在地鹹酥雞、隱藏在巷子裡的文青炸雞鋪；麻辣特色口味鹹酥雞，撒上中藥調製的祕方迸出驚人滋味、刷上特調醬汁的神祕鹹酥雞、特殊獨門的泰式沾醬鹹酥雞。

「抱歉了體重，我真的需要那個酷東西鹽酥雞！」、「緊緊緊，趁燒呷」，陳其邁撩落去不計形象大啖鹹酥雞拍攝宣傳照。打趣的是，朱學恒先前隔空喊「某揪（沒邀請）」後，明天將與陳其邁合體，下午3時發號碼牌，將限量送出百份鹽酥雞。

鹹酥雞嘉年華除聚集各方鹹酥雞名店外，更邀請到掌門精釀啤酒、可口可樂等知名飲品共襄盛舉，將評選出最佳風味、最佳特色、最佳賣相等店家。參與的鹹酥雞業者也祭出買一送一、打折、滿額送等優惠。

為讓更多民眾按圖索驥先吃為快，觀光局已於高雄旅遊網建置這次入選嘉年華店家的美食地圖。不過，也有民眾認為有遺珠之憾，製作私藏版鹽酥雞地圖，大方分享好滋味。

(中時 )