2021新北市紀錄片獎12部優選影片今（23）日揭曉，今年總收件數共140件，擇優24部入圍，經過兩天提案會，最後精選前12名優選影片，各頒發1萬美元拍片基金，鼓勵導演與創作團隊拍出感人佳作。

「新北市是紀錄片導演的搖籃」，市長侯友宜表示，新北市政府自升格起就支持紀實影像，至今已經11年了，侯說，他在新北市也11年了，和新聞一起成長，一起併肩作戰。

侯友宜說，其間總共培育87位優選導演，完成96部優選作品，也成功打造知名度，讓海內外紀錄片工作者都來新北市躍躍欲試。「新北市紀錄片獎」以徵件形式提供紀錄片工作者創作資金，透過影片，傳達重要的議題及影像美學，不限地域及題材，影片版權回歸導演。

侯市長並表示，今年的紀錄片獎，除了參賽作品相當踴躍外，參賽者身分也相當多元，遍及各年齡層及行業，有資深的紀錄片工作者、長時間關注環境議題的人士，還有相關科系學生、前電視台攝影記者等同場較勁。另外，除大陸、香港、台灣等華人導演參賽外，今年更有來自美國、法國等導演來報名，顯示新北市紀錄片已成為國際導演都躍躍欲試，且有助尋求跨國合製的重要平台。

值得一提的是，今年的評審都是業界重量級人物，像是導演黃明川、張釗維、沈可尚、蕭菊貞、林建享，還特別邀請金馬影展評審聞天祥及著名電影監製焦雄屏參與公開提案會。侯友宜致詞時特別肯定今年的評審陣容，相信能為新北市紀錄片增加新的思維，評選出最棒的優選影片。他說，每次都能從公開提案，看見參賽團隊的創作熱情；每年這個時候，來自海內外的紀錄片工作者，都會聚集新北市，來到這裡切磋、交流，這也讓新北市成為孕育紀錄片的友善城市。

新聞局局長蔣志薇則表示，12部優選影片將進行為期半年的拍攝及剪輯，預計10月份舉辦頒獎典禮公布今年度前三名的得獎者，並在第五屆「新北市國際紀錄片月」進行首映。同時， 12部優選影片將在多種平台上播映，讓更多人看見優質紀錄片，發揮紀實影像的感人力量。

蔣志薇說，為推廣國內紀錄片，今年「紀錄片行銷協助辦法」首度上路，提供新台幣10萬元協助金，鼓勵曾獲「新北市紀錄片獎」的優選影片發展成長片並上院線放映，歡迎過去10年「新北市紀錄片獎」優選導演前來申請，延續紀錄片的感人力量。

新北市紀錄片系列活動，請查詢新北市紀錄片系列活動主題網站（https://www.doc.ntpc.gov.tw），或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

(中時新聞網)