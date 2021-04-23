電子業為我國最具代表性產業，電子類股成交值占臺股比重近7成，交易人對電子類股相關商品感興趣。在國內股市頻創新高、電子指數上揚市況下，電子期貨契約規模已逾上市時2倍，保證金及參與門檻提高。為擴大市場參與，提供更多交易人以小額資金參與科技股機會，期交所規畫推出小型電子期貨，相關規畫及增修訂規章業獲主管機關核准。

小型電子期貨契約標的同現行電子期貨為電子類指數，表彰臺灣上市電子類股整體績效表現，為市值加權型全集合指數，契約乘數為每點新臺幣500元，契約規模約40餘萬元，規模及保證金為現行電子期貨八分之一，其餘規格設計原則同現行電子期貨；另交易人持有小型電子期貨各交割月份之未沖銷部位數，每8口契約得沖銷同一交割月份1口電子期貨契約。

小型電子期貨契約規模低，操作彈性提高，交易更為靈活，有利交易人執行分批進場、加減碼策略，且更為精準執行配對及策略交易；所需保證金少，使交易策略及投資組合更為多元，分散風險，可望提供更多交易、避險及大小型商品套利機會。

(時報資訊)