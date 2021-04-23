信邦(3023)公布第1季財報，單季稅後盈餘為5.86億元，年成長30.74%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為2.52元，由於各產業需求增溫，信邦預估，今年第2季營運將優於第1季。

信邦早期產品以PC及手機為主，佔營收比重高達95%，為避免公司陷入紅海競爭，公司於2009年進行組織轉型，設置MAGIC五大事業部，鎖定健康照護(Medical Health)、汽車及航空(Automotive & Aviation)、綠能(Green Energy)、工業應用(Industrial Application)及通訊(Communication)開發產品，生產基地則採「深耕台灣、穩固大陸及接軌世界」策略，經過近10年深耕轉型，不僅站穩五大產品領域，近兩年更將產品朝智慧化及無人化延伸，並順利跨入電動自行車組裝，為信邦營運帶來新動能。

信邦第1季合併營收為59.92億元，年成長33.64%，單季合併毛利率為26.06%，較去年同期增加0.34個百分點，單季稅後盈餘為5.86億元，較去年同期成長30.74%；每股盈餘為2.52元。

信邦表示，隨著各產業需求的逐漸增溫，第2季營運將優於第1季。

(時報資訊)