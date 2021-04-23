台灣與帛琉旅遊泡泡成行，交通部觀光局表示，已有多國前來洽談旅遊泡泡事宜。為鼓勵更多旅客參與，宣布已取得台灣合法居留證件的外籍人士，新增納入台帛旅遊泡泡適用對象，盼台帛旅行安全圈能穩健發展、縮短市場磨合期，創造疫後觀光加速復甦契機。

由於台帛旅遊泡泡為創新模式，雙方旅遊業者均無相關經驗，觀光局於4月1日首發團出發後，陸續於4月2日起多次邀集相關機關及旅行業者檢討研商。旅行業者就「檢疫防疫作法」、「供應商價格」、「行政流程簡化」及「宣傳行銷作為」等議題提出多項建議。

觀光局表示，經協商後除華航調降機位票價，帛琉方接待費用亦配合調降促銷，促使旅行團費顯著調降更為親民，並吸引多家旅行業者看好暑假旺季，陸續加入帛琉旅遊產品販售行列，提供旅客更多選擇。同時，亦請各相關機關縮短旅客名單檢核時間，以協助業者招攬。

有鑑於旅行業者認為返國檢疫措施為影響旅客參團意願的最大因素，經觀光局反映業者意見後，指揮中心整體評估後，14日起將旅客返國檢疫放寬為14天一般自主健康管理、並於返國第5天完成PCR採檢措施，返國民眾可搭乘大眾運輸安心上班。

同時，為鼓勵更多旅客參與，觀光局指出，亦開放已取得台灣合法居留證件的外籍人士納入台帛旅遊泡泡適用對象，預料可吸引喜好戶外水上活動的在台外籍人士參團出遊，民眾向旅行社洽詢參團事宜日增。

為便利民眾了解各項資訊，觀光局針對台博旅遊泡泡旅遊產品協助建立相關連結專區，就返國後相關防疫措施連結至疾管署專頁供旅客查詢，提供明確防疫及旅遊訊息，以有效拉抬買氣，在確保安全前提下協助業者拓展商機，盼建立示範作用，逐步恢復民眾出國信心。

觀光局表示，台帛旅遊泡泡為旅遊市場首道曙光，盼能穩健發展。為縮短市場磨合期，亦將配合指揮中心進行滾動檢討，盼持續朝進一步鬆綁檢疫規定、檢討旅遊產品及操作等方向研議，協助旅行業者共同穩健推動台帛旅行安全圈市場。

同時，觀光局鼓勵企業獎勵員工參加台帛泡泡旅遊，盼透過「台帛安全旅行圈」規畫實行，待未來國際疫情更加趨緩後，可加速旅行業復甦，並以台灣品牌做為最佳的國際行銷，爭取國際來台市場復甦及成長機會，讓世界看見台灣從「防疫大國」成為「觀光大國」。

(時報資訊)