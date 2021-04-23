聚康生活指出，坊間除臭襪在纖維中加入經過一千度以上高溫碳化的竹炭細粉，利用孔洞吸附異味的原理來設計，會有飽和問題，但康氧襪的特殊長效耐洗消臭棉，就沒有此問題，除臭機能比市售除臭襪高上許多。（聚康生活提供／吳建輝彰化傳真）

又一彰化之光，彰化聚康生活事業公司利用銅、鍺等貴金屬所製作的紗線，開發出具除臭防菌功能的「賦活鍺能量康氧襪」，獲得第五屆台中市傑出產業創新獎，董事長賴明毅表示，坊間除臭襪多半是在纖維中加入高溫碳化竹炭細粉，會有飽和問題，康氧襪則是使用耐洗消臭眠，日常清洗可使用百次以上。

聚康生活指出，「賦活鍺能量康氧襪」全襪採用精緻工藝符合人體工學六大貼心設計，包括大面積寬口無痕襪口，穿一天超舒服；阿基里斯環狀繃帶織法，以倒Y型結構針對足弓及腳踝的固定位置，提供運動角度的最佳防護；腳背透氣織造結構，可減少摩擦釋放壓力。

賴明毅表示，康氧襪將鍺和銅貴金屬抽成紗線，透過創新原物料及織法的結合，賦予襪子更多元的功能，還針對足部結構採密度不同的精緻織法，讓襪子不只是一層棉紗，腳底採氣墊式設計，增加保護性與彈跳性，滿足緩衝與排汗的需求。

賴明毅說，坊間除臭襪在纖維中加入經過一千度以上高溫碳化的竹炭細粉，利用孔洞吸附異味的原理來設計，會有飽和問題，導致除臭效果遞減，但康氧襪的特殊長效耐洗消臭棉，就沒有此問題，除臭機能比市售除臭襪高上許多。

賴明毅強調，台灣的高級機能性纖維，讓台灣紡織產業占有一定的優勢，可製成高階機能襪或其他高級機能織品，與市售一般大量生產的棉襪並非同一個競爭市場，台灣紡織產業未來將朝特殊產品、研發創新、設計、接單為主，期能研發出更具醫療保健之機能性產品，來符合消費大眾的需求。

(中時 )