又一彰化之光，彰化聚康生活事業公司利用銅、鍺等貴金屬所製作的紗線，開發出具除臭防菌功能的「賦活鍺能量康氧襪」，獲得第五屆台中市傑出產業創新獎，董事長賴明毅表示，坊間除臭襪多半是在纖維中加入高溫碳化竹炭細粉，會有飽和問題，康氧襪則是使用耐洗消臭眠，日常清洗可使用百次以上。
聚康生活指出，「賦活鍺能量康氧襪」全襪採用精緻工藝符合人體工學六大貼心設計，包括大面積寬口無痕襪口，穿一天超舒服；阿基里斯環狀繃帶織法，以倒Y型結構針對足弓及腳踝的固定位置，提供運動角度的最佳防護；腳背透氣織造結構，可減少摩擦釋放壓力。
賴明毅表示，康氧襪將鍺和銅貴金屬抽成紗線，透過創新原物料及織法的結合，賦予襪子更多元的功能，還針對足部結構採密度不同的精緻織法，讓襪子不只是一層棉紗，腳底採氣墊式設計，增加保護性與彈跳性，滿足緩衝與排汗的需求。
賴明毅說，坊間除臭襪在纖維中加入經過一千度以上高溫碳化的竹炭細粉，利用孔洞吸附異味的原理來設計，會有飽和問題，導致除臭效果遞減，但康氧襪的特殊長效耐洗消臭棉，就沒有此問題，除臭機能比市售除臭襪高上許多。
賴明毅強調，台灣的高級機能性纖維，讓台灣紡織產業占有一定的優勢，可製成高階機能襪或其他高級機能織品，與市售一般大量生產的棉襪並非同一個競爭市場，台灣紡織產業未來將朝特殊產品、研發創新、設計、接單為主，期能研發出更具醫療保健之機能性產品，來符合消費大眾的需求。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。