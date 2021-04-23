搶攻節慶贈禮商機，台北君悅酒店今年拉長銷售戰線、廣拓銷售通路搶先推出端午特色粽禮，嚴選豪華海陸食材，老師傅以匠心獨運的手藝功夫，獻上台味十足「寶島北部粽」、鮮味逸品「鮑魚瑤柱花菇粽」、奢華養生「松茸松露蕈菇素粽」以及人氣熱銷「蔓越莓野米奶皇粽」，單品或組合粽禮皆可選購，現場或線上都能輕鬆買到。

台北君悅今年主打極致逸品 – 鮑魚瑤柱花菇粽，2021全新推出，嚴選整顆肥美的六頭鮑，以烤鴨骨、蔥薑、火腿熬成的獨門醬汁慢火滷製，提升鮑魚鮮香層次，港及點心主廚以正宗港式裹蒸粽手法，將干貝及花菇等餡料包覆於吸飽鮑汁精華的糯米中，打造香氣滿溢的美味奢華，端午佳節不容錯過。

懷舊經典則屬寶島北部粽，將圓糯米與長糯米以絕妙比例混合，浸泡兩小時後瀝乾蒸煮30分鐘，再加入由紅蔥頭、蝦米、獨門配方滷製的國產五花肉、栗子、鹹蛋黃、整顆干貝及台灣香菇等傳統北部粽食材，包入粽葉內隔水蒸煮30分鐘，香氣撲鼻，重溫記憶中的好滋味。

奢華養生首選松茸松露蕈菇素粽，台北君悅端午必買的素粽贈禮，結合圓糯、長糯、十穀米、五穀米與紫米拌入松露油，搭配「菇中之王」松茸菇、猴頭菇、「珍味之王」松露、白靈菇及鬆軟栗子與蓮子，勾勒尊貴養生風味。

比較特別的是蔓越莓野米奶皇粽，產自北美洲、富含養分且低熱量的野米，有「穀物中的魚子醬」之美譽，煮熟後呈深咖啡色澤，散發誘人果仁與酒香，口感彈韌且富有嚼勁。港籍點心主廚以匠心獨運的廚藝巧思，搭配圓糯米、紫米、松子與蔓越莓果乾，提昇口感層次，包入獨門特製的奶皇餡，打造甜鹹適口，極致美味的特色粽禮。

(中時 )