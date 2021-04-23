【LIVE直播】又傳2國籍航空機師染疫？ 陳時中親上火線說明

中央流行疫情指揮中心23日表示，中華航空1名印尼籍40多歲男性貨機機師染疫，針對接觸者採檢，另一名印尼貨機機師與親屬染疫，指揮中心發言人莊人祥坦承，本月20日發布兩名國籍貨機機師染疫也是華航機師，華航今日下午四點左右表示，機師人力調度吃緊，必須適度調減航班因應，預料會讓貨運缺倉現象進一步惡化。

中央疫情指揮中心為求慎重，宣布將針對該華航目前處於居家檢疫及自主健康管理期間的貨機機組員進行擴大採檢。華航則表示，公司以防疫安全及機組員健康為優先考量，目前全力配合指揮中心執行疫調、擴大採檢等要求，機師人力調度吃緊，必須適度調減航班因應，請旅客關注華航官網公告。

由於目前航空貨運暴艙嚴重，歐美線相繼大幅調漲運價，現在華航一下子有四名貨機機師染一，貨機機師人力吃緊。攬貨業早在20日指揮中心宣布有兩名機師染疫，就指出華航貨機勢必減班，因為當時指揮中心雖未透露是哪家航空公司機師，但因有提及機師飛印度，目前印度全貨機只有華航在飛。

(工商 )