高市府新南向學分班近日赴永記造漆等新南向企業參訪交流。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市經發局攜手高科大、工研院成立「科技創業與事業經營、對接南向市場」碩士學分班，近日啟動企業參訪巡迴，邀請業者出題、同學解題，透過深入交流解開公司新南向發展「痛點」。有業者甚至主動邀請同學們畢業後加入團隊，成為企業新南向生力軍。

永記造漆總經理陳弘偉指出，永記造漆65年前就以「虹牌油漆」聞名國際，2006年赴越南投資設廠，年產能約2、3萬噸，由於品質好、價格相對當地產品較高，目前仍以供應越南工業市場防蝕及彩鋼塗料為主，但對如何打入家庭商用市場仍找不到解方。

陳弘偉表示，非常開心與在地學子交流，掌握一手越南市場消費習慣，對未來優先制定社群行銷策略有更具體的想法，也非常歡迎這群東南亞學子畢業後能成為開拓越南市場的生力軍，將台灣優質產品推展至越南家戶。

來自越南，目前就讀高科大應用英語研究所的陳林鶯對行銷、數位轉型深感興趣，在日前赴永記造漆參訪時分享家鄉消費習慣，包含最愛滑FB、IG了解商品、比價，每年還有固定粉刷房屋習俗等。

陳林鶯透露，本來只是來台求學，打算拿到碩士文憑後，返鄉找行銷貿易工作，但透過新南向學分班打開視野，尤其是看到在越南也有設廠的永記造漆提出「如何拓展具越南在地優勢之塗料商機」，令她反思如何讓台灣產業與家鄉市場有更緊密連結。

首屆「科技創業與事業經營─對接南向市場」碩士學分班，吸引來自馬來西亞、菲律賓、印尼等5國、44位學生報名，也吸引積極耕耘南向市場的8家企業加入，作為企業預約南向未來生力軍的管道。

(中時 )