求職路上，有人搶百米短跑一試定江山，有人善於馬拉松耐力，筆試初試複試關關闖，不管路徑曲直，結果只有「YES」跟「NO」一翻兩瞪眼的現實。無論是白紙一張的菜鳥、還是身經百戰的老鳥，在打開履歷的那一刻就「撩落去」，只能積極「有備無患」。

經驗分享1是網友151小隻女孩，大學傳播學院畢業、TOEIC 945、火紅電子商務業務經歷，這樣優秀人設條件，任誰都覺得求職對她而言是小CASE。因疫情萌生回臺想法，看到TOP10 FMCG外商的Customer development executive職缺，自2月中開放，到3月下旬，應聘人數近400人。話說「求職跟買股一樣」，指數愈高愈想跟，應徵人數愈多，心愈癢。

她透過線上面試爭取這職位，「面試就像是打牌，你的特質、你的經驗、你的優勢都是好牌，要想辦法在被問問題時，把這些牌打出來，說服面試官為什麼選你。」她點出一個很重要的關鍵點「主動提問」。

多人競爭下沒有特色當然無法凸出，面試末了，她「主動提問」工作具體負責的任務跟通路問題，這一問，明顯可感受到企業喜歡自己的積極性。並在自我介紹時，說服企業為什麼要錄取她的理由，條條列列，面試官竟拍手鼓掌，到此，整個局面才轉向有利於她的氛圍，成功破關了。

經驗分享2是位匿名網友，應徵誠品生活，光是履歷就投了3次，前二已讀但不聞聲響，直到第3次才收到面試通知，這裡透露出「 3次」應是可投次數的極限。

這位同樣強調，「有什麼問題想問」這一題的必答性，像是公司在履歷中看到自己什麼特質？這份工作最大挑戰為何？對於這個職位的員工有什麼期許，這些問題都可以看到面試者對工作的「積極度」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，從151小隻女孩及匿名網友經驗發現，茫茫求職者眾，想讓面試官看見你、記得你、甚至有機會錄取你，必要掌握「雙向溝通」。

黃若薇指出，把求職比擬成過五關斬六將，首要第1關就是對自己有信心及展現積極度。再者，不要只是單方面「接球應答」，也要適時「拋球提問」，讓面試官看見你的主動性及積極度。

另外，事前的準備功課絕對不能少，懂得善用1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，以眾人經驗分享，避開雷點或未料及的盲區，還能獲悉有利面試現場的種種訊息，提前預習面試，讓面試官對你留下深刻印象，進而提高錄取機會。做好萬全準備，不一定能百分百完美，但一定具有正面助益，願每位求職者在面試時都能擊出自信全壘打，完勝面試官，攻下心中理想職缺。

(中時新聞網)