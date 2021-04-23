男神王力宏在1999年發行《不可能錯過你》專輯中的〈打開愛〉，作曲人是當時還不是天王的周杰倫，這也成為二人第一次合作，接著多半只有在頒獎典禮這種大場合才有機會看到兩人同台；最近他們聚在一起替好友慶生，王力宏唱歌竟是周杰倫伴奏，二人時隔20年合作畫面被瘋傳，但現今形象卻遭吐槽。

今（23）日王力宏在微博分享陳建州上傳的一段影片，笑說「昨晚和杰倫兄私下玩，童鞋（同學）喜歡嗎？」，畫面中王力宏在舞台上唱著經典歌曲〈唯一〉，而周杰倫居然坐在一旁伴奏；陳建州在文中表示，「這應該是最有誠意的生日禮物吧，力宏X杰倫睽違20年的合作」，最後還忍不住說，「我真的覺得他們兩個應該出一首單曲獻給歌迷的」。

日前王力宏唱歌、周杰倫伴奏，一起替共同好友慶生。(圖/ 摘自微博)

兩人罕見合作，卻遭網友吐槽形象不如當年。(圖/ 摘自微博)

兩位天王級歌手合作畫面曝光後，立刻引起粉絲瘋傳討論，「這也太好聽了吧」、「兩大天王合作真的是視聽享受」、「時代的回憶，90後的回憶，歌聲依舊美妙」、「」。

不過，一些網友卻忍不住吐槽二人不修邊幅的模樣，「王力宏格子衫、白頭髮……不知道的還以為他去當了程序員」、「我的青春兩大男神，一個變成了大鬍子，一個變成了小胖子，二哥啊二哥，打理打理形象吧」。

(中時新聞網)