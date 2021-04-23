花蓮秀林鄉今天發生3起山域事故，3支登山隊伍分別攀登奇萊山路線，沒想到每支隊伍皆有人受傷，所幸皆無生命大礙，傷者分別為一名男性及女性不慎扭傷腳，無法行走，另名女子則是手腕受傷，經消防隊員給予協助後，順利下山。
花蓮縣消防局表示，今天早上8點27分獲報指出，由2男1女組成的登山隊欲攀登奇萊山步道，今天從滑雪山莊旁的步道口進入後，一名男性卻在成功堡山屋往黑水塘約4.5Ｋ處不慎扭傷腳，無法自行移動，請求救援。
接著早上10點46分，消防局再度接獲報案指出，另外一行2男4女組成的登山隊準備攀爬小奇萊步道，沒想到其中一名年約60歲的女隊員，在小奇萊入口處約1.0K處不慎扭傷右腳踝，因疼痛不已，無法行走，請求消防隊派員協助。
當消防局搜救人員下午1點多前往救援途中，遇上不同於上午報案的2行登山隊伍，沒想到該隊一名女性表示自己左手腕受傷，向消防人員請求給予適切的包紮。
台灣擁有許多美麗且令人敬畏的山，隨著行政院2019年宣布國家山林解禁政策，掀起登山熱潮，山域事故卻伴隨而來。
消防局統計，2019年至2020年，受理案件從38件暴增至74件、出勤案件34件增至65件，出動人員則是從237人次增加至499人次，出動車輛從153次增至312次；與救援相關事項在短短一年內竟成長1倍之多，呼籲民眾登山前務必評估身體狀況，避免憾事發生。
(中時 )
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