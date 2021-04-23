新北市立鶯歌陶瓷博物館為鼓勵陶瓷藝術，舉辦「2021國際咖啡杯大賽」，以推廣實用價值與造形美學的概念徵求參賽作品，由於去年首辦活動大受好評，陶博館也將獎金提高，首獎、企業贊助特別獎將可獲得5萬元，屆時得獎創作也會在12月展出。陶博館長吳秀慈表示，大賽除了能推廣陶瓷美學外，也盼傳授咖啡文化。

陶博館指出，國際咖啡杯大賽去年首辦即吸引21個國家、221件作品參賽，今年持續鼓勵陶藝創作，徵求一組不超過4件、陶瓷媒材須佔整體構成60％以上、完成坯體與釉藥燒製的作品，本次評審作品將著重在造型美學、實用價值設計理念，採2階段評比，並從中選出首獎、金獎、銀獎各1名，銅獎3名，以及企業贊助特別獎1名。

新北市立鶯歌陶瓷博物館為鼓勵陶瓷藝術，舉辦「2021國際咖啡杯大賽」，邀請國內外好手參賽，首獎可獲5萬元獎金。（陶博館提供）

陶博館表示，去年參賽僅提供首獎、優選獎金，今年館方增設獎項並加碼提高獎金，首獎可獲5萬元、金獎3萬元、銀獎2萬元、銅獎5000元，另外在地企業陶作坊也提供5萬元獎金作為「企業贊助獎」，獲得的選手還可獲得授權開發機會，希望藉此鼓勵更多國內外好手參賽，設計實用又美觀的咖啡杯；館方也將在大賽展期規劃推出系列活動，增進民眾對咖啡的認識。

吳秀慈表示，國際咖啡杯大賽不只是陶藝競賽，更重要的是感受人與器具間的溫度感和實用性，創作出符合民眾飲用習慣的咖啡杯，目前館方也在規畫實體咖啡品嚐計畫與民眾互動；大賽報名時間為5月1日至6月30日，歡迎各國好手來參加。

(中時 )