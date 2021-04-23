換起來！受疫情影響，雖然目前不能自由出國旅遊，但近來新台幣走強，帶動換匯人潮，高雄銀行推出網路換匯優惠，掌握匯率低點分批進場，累積外幣資產，尤其是居龍頭地位的美金，在金融商品投資上更為靈活，民眾可把握高雄銀行推出之結匯優惠及美金優利定存專案，事先配置美金部位，等待下一波增值契機。

高雄銀行推出之第一響炮「線上購 購優匯」網路換匯優惠快閃專案，110年5月3日起至5月31日止，只要在高雄銀行企業金融網、網路銀行及行動APP等3大電子通路，以新台幣結購六大幣別活期存款，即享有匯率減碼優惠，優惠幅度為依牌告美金減0.04、人民幣減0.01、澳幣減0.07、紐幣減0.04、南非幣減0.04、日幣減0.0015，一萬美元的換匯，較臨櫃可省下新台幣400元，馬上省下幾個便當錢，不無小補。

高雄銀行於同期間推出之第二響炮「春季美金定存快閃」專案，只要以新台幣結購美金2千元以上，直接存入定存，即可享有美金定存14天期年利率1.68％、一個月期0.88％之超優惠利率，相較目前美金定存牌告利率14天期0.08％、一個月期0.10％多好幾倍。

另為回饋客戶，參與此活動之客戶，還享有美金匯率減0.03之優惠，一萬美元存一個月期的專案定存，利息約可多賺新台幣180元，匯率可省新台幣300元，合計約480元，可以看場電影放鬆一下，還有找零喔。無論是個人或企業戶，皆可於網銀或臨櫃承作，對於有閒置資金或有美金需求者，現階段是布局美金不錯的時機。

高雄銀行提醒民眾，如選擇「線上購 購優匯」結購美金，匯率優惠上與「春季美金定存快閃」相比，每一萬美元可以多省下新台幣100元，但同筆資金就無法再參加「春季美金定存快閃」，請民眾針對自己的投資規畫，好好把握這次機會，選擇適當的專案。

(中時 )