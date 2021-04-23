台中市消防局類比頻道無線電逐步汰換為數位頻道，降低吵雜、蓋台狀況產生；台中市醒修宮日前捐贈4台救災用數位類比雙模無線電裝備，給台中市消防局，第七救災救護大隊副大隊長陳樂憶代表受贈，提升救災的通訊品質。

台中市消防局指出，無線電通訊設備為第一線消防人員執勤重要通訊設備，捐贈器材中包括手持無線電麥克風與耐高溫高強度麥克風收縮扣，能夠使深入火場的消防人員配戴的無線電麥克風固定於消防衣上且不受阻礙，避免救援過程中回報訊息還需尋找發話麥克風，提升救援效率。

消防局表示，醒修宮董事長林鵬儀等人長期關心消防弟兄，去年捐贈1輛救護車服務南區市民，有感於消防弟兄冒著生命危險出入火場，體認救災現場通訊的重要性，再度捐贈數位類比雙模救災用無線電及手持麥克風一批，強化第一線消防人員救災安全。

消防局第七救災救護大隊副大隊長陳樂憶說，救災用無線電具有類比及數位頻道功能，能夠及時切換，避免火災現場因空間障礙物遮蔽或雜訊干擾造成救災通訊死角，確保消防人員執勤安全與救災指令的傳遞；良好裝備讓基層消防同仁值勤更安心、用心、細心，保障救災同仁安全與效率。

(中時 )