台船公司及台船環海公司配合DEME Offshore全球安全日課題宣導，展現重視工安的決心與文化。（台船提供）

台船公司及台船環海公司配合DEME Offshore全球安全日課題宣導，展現重視工安的決心與文化。（台船提供）

台船公司及台船環海公司配合DEME Offshore全球安全日課題宣導，展現重視工安的決心與文化。（台船提供）

台船公司及台船環海公司配合DEME Offshore全球安全日課題宣導，22日在高雄廠轄下：船體工廠、艤裝工廠、設計處等單位進行施工安全宣導，同時也藉此機會再以相關的工安案例告知同仁施工時務必注意小心施工過程，確保生命財產安全受到保障。台船公司與DEME Offshore透過全球安全日活動，展現與歐洲一流公司同樣重視工安的決心與文化。

大型風電工作船「環海翡翠輪Green Jade」為台船環海公司與DEME Offshore共同下訂、建造，台船積極配合DEME Offshore行之多年的全球安全日課題宣導；DEME Offshore訂於每年的4月22日早上10時至10時30分，透過實際案例拍攝影片、工安當事人現身說法之影像記錄，於全球的工程分支機構進行工安教育訓練，宣傳工安之重要性。

台船公司同樣重視工安宣導，向船東代表、現場人員、承攬商宣導施工安全之重要性，也藉此機會加入造船工安案例，透過圖片及影片的方式警惕所有員工務必在任何工作進行時，確保安全防護細節，並且在施工時小心謹慎。

「環海翡翠輪Green Jade」目標在2022年第四季能順利交船，本船於2020年6月30日簽訂造船合約，於2020年9月正式開工，於2021年3月5日進行安龍儀式，祈祝工程順利。其如期、如質開工、製造，顯示了台船和台船環海的決心和執行力，並於此同時注重公司工安文化、養成員工安全習性。

「環海翡翠輪Green Jade」風電工作船，完工後將陸續投入海龍及中能等離岸風場。台船公司身為離岸風電產業本土化團隊的重要成員，戮力以赴完成任務，也為我國綠能產業貢獻心力。

(中時 )