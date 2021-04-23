隨著教育部推動大學社會責任(University Social Responsibility, USR)計畫，全台各大專院校紛紛響應落實，其中在人才培育與在地關懷方面，讓校方能夠更了解地方發展脈絡，舉凡地方上發展各面向的問題，由大學來提供創新解決對策，增進在地居民認同感。醒吾科大與樹德科技大學，近期走入社區，關懷在地弱勢團體，獲得在地居民大力讚賞。

1111人力銀行調查，近年愈來愈多企業在應聘員工時，除了以專業能力作為錄取標準外，也會參考其「軟實力」的部分，舉凡品德教育、藝術涵養，甚至價值觀是否與企業精神相符，都成為重要指標。1111人力銀行發言人黃若薇表示，透過在校時期參與USR落實大學社會責任的計畫活動，能夠厚植自身軟實力，在踏入職場前，先替自己加分。

醒吾科技大學與在地區公所結合，透過里鄰長、社區發展協會及在地團體，以區域整合的方式服務在地的弱勢、獨居長輩。醒吾科大透過校內師長，帶領學生歷經召集、培訓，成立志工隊，並於日前前往訪視當地弱勢長者，規劃了桌遊、歡唱、舞蹈節目，逗得長輩們樂開懷。

帶領此次服務的課外活動暨服務學習組錢君儀老師說：「醒吾科大積極讓學生走入社區，希望讓學生發揮所長並滿足在地社區需求，藉由每一次的服務深入社區促進世代交流。這次是我們醒吾志工隊成立以來第1次接觸訪視個案，同學們懷著期待的心情，想了好多話題跟遊戲與訪視的對象互動，看到今天現場溫馨的畫面，感覺一切都很值得。」

樹德科大學生會在校內師長帶領下，探訪高雄南區家扶中心。（圖/樹德科大提供）

而位於高雄的樹德科大，近期在校內學生會以及師長帶領下，訪視在地家扶中心，並送上環保袋、環保吸管、及餐具等日常用品，希望同學拋磚引玉，吸引更多青年世代用愛關懷，溫柔每一個角落。

訪視當日由家扶督導郭明珠與學生會團隊交流，會長林雅君提及首次辦理社會關懷活動，希望團隊成員在步出校門前，都能學習成為弱勢族群的關懷者與支持者；也能認識家扶中心多元的服務，看見社會關懷背後許多人的辛勞付出。

除此之外，樹德科大也將在下個月與愛與關懷希望協會合作，共同舉辦二手衣捐贈義賣活動，並將義賣所得以及受捐贈的衣物，捐給需要幫助的人。

(中時新聞網)