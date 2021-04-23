氣立(4555)今天舉行線上法說會，第1季營收創下史上同期新高，公司經營階層指出，以目前接單狀況來看，各行各業需求增幅都很大，接單可以說是「遍地開花」，訂單能見度以往是一個月，子公司平湖邦燁接海外訂單，訂單能見度更達到3個月，今年表現樂觀中審慎看待。

氣立2020年去年第2季受惠口罩機醫療急單，營運不受疫情影響，去年下半年電子業訂單挹注，全年營收15.82億元，年增15.7％，毛利率34.32％，稅後淨利1.37億元，較上年度0.44億元翻數倍成長，每股盈餘2.04元。

今年第1季營收為4.47億元，年成長53％，創歷年同期新高。公司指出，目前接單相當熱絡，來自電子、機械、汽車訂單金額增幅都很明顯，公司也預計投入更多設備增加產能，但還在評估投入金額，但今年整體資本支出不會像過去建廠時需要2到3億元。第2季到第3季進入傳統旺季，樂觀看待營運表現。

(時報資訊)