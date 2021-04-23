港股周五開高走高，尾盤擴大漲幅，收復2萬9000點。科技指數更大漲2.27%。
周五香港恆生指數收漲323.41點或+1.12%，為29078.75點。國企股(H股)漲128.72點或+1.18%，為11067.84點。
權值大股集體收紅。騰訊漲1.45%，阿里巴巴漲1.27%，小米漲2.8%，美團、快手、網易皆漲逾4%。
印度新冠疫情嚴重惡化，單日確診數創全球新高。醫藥股集體上漲，康基醫療漲9.6%、愛康醫療漲14%、威高漲8%；阿里健康漲5.3%，報23.8港元，為升幅最大的藍籌股、國企股、科技指數成分股。
比特幣跌破4.8萬美元。區塊鏈概念股走低，火幣跌逾5%、雄案科技跌4.0%、美圖跌3.6%。
主要太陽能光電股漲勢擴大，卡姆丹克暴漲54%，報0.48港元；陽光能源漲18%，報0.43港元；順風清潔能源漲17%，報0.21港元。
(時報資訊)
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