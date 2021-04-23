去年迄今受到新冠肺炎疫情影響，出國觀光機會遽減，國內旅遊益發興旺，就有業者鎖定這波商機，與大專校園結合，以產學合作的能量，推出特色遊程。高雄餐旅大學就攜手台南西拉雅國家風景區周邊業者，與統茂飯店集團，聯手打造關仔嶺特色遊程；而龍華科大觀休系近期也參加由雲朗集團主辦的遊程設計競賽，企劃南投秘境遊程，獲得銀牌殊榮。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，疫情阻絕各國旅遊往來，原本是亞洲地區觀光熱點的台灣，去年來台旅客人次慘跌，而觀光業者也出奇招，以產學合作的方式，由企業命題、大學解答，希望能振興低迷的旅遊市場，除了可帶動國內旅遊人潮，也替疫情解封後國門開啟，提前做好準備。

國立高雄餐旅大學休閒暨遊憩管理系與關子嶺統茂溫泉會館合作，打造專屬關子嶺樂齡族的溫泉旅遊與休憩活動。高餐大休閒系梁榮達主任指出，樂齡族群已是臺灣未來重要的消費族群，觀光業者需要以樂齡族身心靈需求來重新思考服務模式。

在學校的支持下，系上通過教育部「遇見未來—樂齡休閒服務產業菁英人才培育」計畫，積極建構以樂齡族群為主體的渡假飯店休閒遊程。教師共同合作已開發出相關課程，並與臺灣溫泉協會發行雙認證的3種證照，包含樂齡遊憩企劃、飯店服務與體適能智慧科技等。

統茂旅館集團施瑞峰董事長說，由於高餐大休閒系具有良好的樂齡休閒課程規劃與相關證照，校內也有完善的樂齡專業教室訓練學生，因此本次與休閒系合作，共同舉辦樂齡旅宿創新服務企劃競賽，讓訓練有素的師生開發關子嶺樂齡遊憩行程。

另外，龍華科技大學休閒系學生李家慈、郭子綺及PBL互動科技與多媒體專班陳玥蓁同學，由觀休系鍾涓涓老師指導，參加「2021南開雲品盃南投秘境遊程設計競賽」，以遊程產品企劃作品「咖你作伙去憩投-森呼吸」，表現備受評審肯定，勇奪大專組全國賽第2名佳績。

作品「咖你作伙去憩投-森呼吸」以南投當地特色為主軸，將國姓鄉的特色咖啡，以及全縣的好山、好水、空氣好3大元素結合而成遊程企劃主題，並針對產品目標市場、遊程路線規劃、定價等方向，撰寫遊程產品企劃書，希望將台灣心臟「南投」的美行銷給更多旅客。

(中時新聞網)