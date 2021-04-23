台灣中油煉製事業部大林廠今（23）日捐贈2輛通閱書行給高雄市圖書館，嘉惠偏遠地區的學子悠遊於書海之中。（中油大林廠提供）

台灣中油煉製事業部大林廠今（23）日捐贈2輛通閱書行給高雄市圖書館，嘉惠偏遠地區的學子悠遊於書海之中。（中油大林廠提供）

台灣中油煉製事業部大林廠今（23）日捐贈2輛通閱書行給高雄市圖書館，嘉惠偏遠地區的學子悠遊於書海之中；副廠長廖本源在捐贈典禮上強調，就此次「台灣中油、閱讀加滿油；通閱書車、知識任傲遊」的口號，中油全力支持行動圖書館的活動。

廖本源強調，中油長期熱衷公共事務，此次與高雄市圖書館合作打造2輛童趣味十足的書車，且客製化地將加油站、圖書館、各類車輛、讀者及城市風貌結合成為一個生活圈，是相當好的構思。當書車穿梭往返在各圖書館間，生動活潑地展現中油支持與關懷圖書館閱讀推廣的政策。

今日交車典禮上，中油寶寶搭配故事媽媽及汕尾國小師生表演「倒立水母小非找朋友」故事劇，生動地介紹林園海洋濕地公園水母湖，及汕尾的方塊海及月牙灣夕照；表演的小朋友一齊開心地喊著「台灣中油、閱讀加滿油；通閱書車、知識任遨遊」的口號，迎接這2台畫滿童趣、滿載知識的書車。

廖本源強調，「台灣中油、閱讀加滿油!」這句口號太妙了，加滿油上路是行車的條件，求知識當然也要加滿油。透過大量閱讀各類書籍，豐富閱歷後，自然展現出不同一般人的氣質。

去（2020）年，煉製事業部執行長徐漢聽聞，高市圖行動書車汰舊換新計畫；目的是，為了讓大高雄市民朋友圖書借閱服務暢通無阻，不會受制於地緣而無法享受總圖最新上架的書籍。

徐漢覺得，台灣中油擔當所有交通運具的最好朋友，怎麼能缺席服務大高雄60間圖書館的通閱物流書車服務，責無旁貸理應成就這樁美事。於是，責成煉製事業部大林煉油廠全力支持高雄市圖書館 「通閱書行」的計畫。

大林廠捐贈2輛書車的設計者是夏鏡琇(筆名夏弩)，將中油商標（Logo）外圈3條線，轉化成通閱車在城市中穿梭行經的路線，自總圖翻開的書本中出發，沿途融入高雄市花－木棉花，以及市鳥-綠繡眼，強調高雄市在地特色。

設計師黃薏文畫出恐龍是個移動圖書館，牠載著小孩與書籍優游在城市各角落與其他動物一起玩耍，各類移動運具跑累了都需要到加油站，象徵閱讀也是心靈加油站。

(中時 )