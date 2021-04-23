馬祖酒廠參加2021年比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞，元尊高粱酒勇奪特金獎、情義馬祖高粱酒榮獲金獎，雙雙摘金，品質再獲世界級肯定。（馬祖酒廠提供／葉書宏連江報導）

馬祖四面環海有著製酒的好環境，除了得天獨厚的花崗岩，還坐擁水質、氣候、工藝以及坑道窖藏的四大釀酒優良條件。（馬祖酒廠提供／葉書宏連江報導）

馬祖四面環海有著製酒的好環境，除了得天獨厚的花崗岩，還坐擁水質、氣候、工藝以及坑道窖藏的四大釀酒優良條件。（馬祖酒廠提供／葉書宏連江報導）

馬祖高粱酒連連得獎，自2017年首度參加世界級國際烈酒大賽起，無論是在美國舊金山世界烈酒大賽或比利時布魯塞爾品質評鑑大賞，都獲得首獎特金獎的殊榮。（馬祖酒廠提供／葉書宏連江報導）

台灣之光！馬祖酒廠參加2021年比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection），馬祖高粱酒從90國、超過3100件參賽酒品中脫穎而出，元尊高粱酒勇奪特金獎、情義馬祖高粱酒榮獲金獎，雙雙摘金，品質再獲世界級肯定。

馬祖高粱酒連連得獎，自2017年首度參加世界級國際烈酒大賽起，無論是在美國舊金山世界烈酒大賽或比利時布魯塞爾品質評鑑大賞，都獲得首獎特金獎的殊榮。

馬祖酒廠總經理劉九銘表示，酒廠創立於1956年，為台灣三大公營酒廠之一，一甲子以來在製酒工藝上精益求精，品質上更堅持「平凡生命，成就不凡」的信念。

馬祖四面環海有著製酒的好環境，除了得天獨厚的花崗岩，還坐擁水質、氣候、工藝以及坑道窖藏的四大釀酒優良條件，再搭配傳統釀酒工藝，釀造出「綿、醇、淨、爽」的高粱酒特質。

劉九銘說，元尊高粱酒獲得特金獎，是馬祖酒廠凝聚製酒工藝最高境界打造的高粱酒，也是一款非常能夠代表馬祖酒廠的陳年高粱酒款之一；榮獲金獎的情義馬祖高粱酒，為2020年底上市的新酒款，設計發想靈感以「情義」為整體主題，表達如鋼鐵般的男人情誼。

「秉持初心！」劉九銘表示，馬祖高粱酒的品項不多，但對每一個品項的要求都是最高規格，自詡馬祖酒廠未來會讓馬祖登上世界白酒重鎮，成為永續發展的全球知名品牌，跟隨時代腳步邁向下一個百年里程。

馬祖酒廠指出，年年得獎不僅代表國際對馬祖高粱酒品質的肯定，也是對酒廠製酒工藝的肯定，更是對全體員工的鼓勵，在國際烈酒大賽的亮眼成績，也轉為馬祖高粱酒往前的動力。

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(中時 )