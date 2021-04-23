日前有名南部網友Po文大吐苦水，因為主管要求原Po中午不要騎車外出，直接留在公司吃飯，方便「一討論公事一邊吃飯」，幾乎午休完全不能休息的意思，還要隨時注意主管有沒有下達指令，請問這樣的工作可以繼續待嗎？引發網友一片嘩然，紛紛勸原Po「塊陶哇」（快逃）！

原Po無奈表示，這是他第1份工作，月薪是24000元，「但發現自己真的好累壓力好大，覺得自己怎麼適應力這麼差，午休方式改變就差這麼多，下午上班時不斷有辭職的想法」，連下班後的現在都開心不起來很疲憊，加上自己沒有什麼專長也沒有工作經驗，換到別家公司也是一樣，雖然薪資低，但離家只有10分鐘，加上同事相處不錯，怕辭職找別的工作，反而找到同事不好，中午又不能休息的工作，真的好糾結。

不過網友也給出建議，「是我會離職，同樣的薪資滿街都是，總會有能好好午休的工作」、「勞基法是有規定休息時間的！我還沒有遇過這樣規定的公司，通常中午要吃飯滑手機追劇睡覺都行啊」、「這個真的不能接受……太累啦」、「我看到24000直接果斷跟你說離職，不要搞到身心出問題，健康比較重要，中午都不給休息這公司是能多好」、「24k中午不能休息外出⋯不合理啊還很多比24k高的工作啊！」

1111人力銀行發言人黃若薇表示，依據勞基法第35條規定「勞工繼續工作4小時，至少應有30分鐘之休息」。立法原意就是要讓勞工有充分適當的休息，而且午休時間就等於是勞工的下班時間，建議原Po可以委婉向主管表明個人的午休習慣，或是因為要外出處理私人事務，無法配合中午留在公司。如果午休時間不能真正休息，還需要處理工作上的事情，嚴格來講就是待命了，建議上班族遇到違法或不合理的事情，一定要立場堅定的捍衛自己的權益。

(中時新聞網)