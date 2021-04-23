新北市政府警察局局長黃宗仁在治安會報宣示，強力執行「靖土掃黑」及「黑蝙蝠專案」，誓言全力掃蕩犯罪，淨化新北治安，規劃「靖土掃黑」以蘆洲分局鄰近的五個分局（蘆洲、淡水、林口、三重及新莊）作為重點規劃實施，針對轄內幫派活動經常活動據點，以優勢警力實施強勢「場所臨檢」及鄰近要道「威力路檢」。

本分局為貫徹治安政策結合市府環保局、工務局等單位，於轄內共同編組執行「黑蝙蝠專案-非法棄置剩餘土石方稽查取締專案」，針對廢棄物棄置熱區及運送路線、疑有幫派介入滋擾的場站、工地、所屬砂石及載重車輛必經路線及時段強化警力部署，聯合實施逐車攔查及強勢取締。

林口警執行「黑蝙蝠專案」，強力掃蕩阻斷黑幫覬覦建案利益。(戴志揚翻攝)

林口警執行「黑蝙蝠專案」，強力掃蕩阻斷黑幫覬覦建案利益。(戴志揚翻攝)

警方強調對違反環保法令載運土方、廢棄物車輛由環保局及工務局當場認定告發，於110年4月16日至22日日專案期間取締未經許可隨意棄置傾倒廢棄物、運送路線不符、未隨車持有載明剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件、未取得清除許可清運廢棄物等樣態共計19件違反廢棄物清理法案件，強勢打擊不法，淨化環境。

林口警執行「黑蝙蝠專案」，強力掃蕩阻斷黑幫覬覦建案利益。(戴志揚翻攝)

林口分局呼籲，泰林地區目前為新北市重點發展區域，轄內多起建築工地，加上塭仔圳都更正在進行，為有效嚇阻業者非法棄置行為及不法幫派介入，將持續會同市府環保、工務單位加強取締「黑蝙蝠專案」對象，讓市民保有乾淨的居住空間，以符合市長及所有市民對治安的期待。

(中時新聞網)