台南左鎮區農會暨光榮休閒農業區4月30 、5月1日舉辦「2021左鎮花現白堊特色農遊活動」。(曹婷婷攝)

活動也推出蘭花創意盆栽DIY、拓印紅龜粿。(曹婷婷攝)

選用左鎮在地栽種的芭樂所推出的芭樂氣泡調飲、芭樂冰淇淋與芭樂果醬等產品。(曹婷婷攝)

台南市左鎮雖為惡地，卻擁有豐富的農特產品與觀光特色，台南左鎮區農會暨光榮休閒農業區4月30 、5月1日舉辦「2021左鎮花現白堊特色農遊活動」，將於左鎮光榮休閒農業區左鎮驛站登場，今天新推出芭樂冰淇淋、芭樂果醬及氣泡飲等，也結合果香小旅行，期能帶動觀光。

左鎮農會代理總幹事林惠珠說，白堊節從1998年舉辦至今，歷史悠久，多年來也不斷努力盤點轄內特色資源，全力行銷，尤其國內旅遊熱絡，希望持續帶動左鎮觀光發展，結合有特色的農特產品，行銷左鎮，提高農民收益。

左鎮區農會代理總幹事林惠珠、理事長林木崑、常務監事李茂昌與左鎮區長謝益松，及左鎮光榮休閒農業區主委陳建志與樹德科大休閒觀光系主任宋玉麒、副教授施君翰等人也展示今年活動特色，包括利用在地優質芭樂開發的冰淇淋、果醬，芭樂氣泡飲等，

研發團隊成員、樹德科大校友劉柏楊說，芭樂選用陳建志栽種的有機芭樂，冰淇淋製作僅以牛奶和鮮奶油製成，但芭樂纖維高，研發難度很高，但成品幾乎嘗過的人都讚不絕口。

為期兩天活動內容精彩，除了農特產品展售嚐鮮外，也推出蘭花創意盆栽DIY、拓印紅龜粿、充滿文化氣息的月桃編織，還有果香小旅行農遊，奇花異木導覽等，4月30日當天，左鎮區農會青農、家政、四健與華山基金會合作，只要捐3、4月份發票10張，即可獲得芒果布丁1個。

(中時 )