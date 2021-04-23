跟著蝴蝶去旅行，生態農村體驗雙B開跑。（水保局南投分局提供／廖志晃南投傳真）

水土保持局南投分局，結合日月潭風管處及周邊5鄉鎮，精選20條深度體驗路線遊程，可以騎自行車暢遊日月潭，欣賞飛舞的蝴蝶，品嘗魚池精品紅茶、無毒安全認證的茭白筍等，體驗農村社區的在地生態、文化及深度旅遊。

「跟著蝴蝶去旅行」在日月潭晶園休閒渡假村啟動，包括水保局南投分局長陳榮俊、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、日月潭觀光圈盟主魏振宇，縣府觀光處科長黃山，及晶園休閒渡假村總經理張心盈等人都共襄盛舉。

陳榮俊表示，今年與日管處及日月潭周邊埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉、水里鄉、集集鎮合作，開發20條遊程，展現推動農村再生、友善生態及食農教育的成果，更推出網路平台推廣遊程，遊客可以透過平台的不定期優惠快速索取資訊、下訂單，縮短農村旅遊與遊客的距離。

陳榮俊直接加碼，凡訂購「頭社活盆地─曼波田」前50名，即可獲贈由日月潭觀光藥草園，使用澳洲茶樹淬煉精油的沐浴乳。

水保局今年結合交通部觀光局「自行車觀光旅遊」元年目標，與日月潭風區管處、日月潭觀光圈聯盟，合作「台灣之心軸線雙B城鎮系列活動」，在農村旅遊導入自行車元素，並以蝴蝶蜜源植物、食草植物為食材，開發「Butterfly蝴蝶餐」，讓遊客品嘗在地好食材，帶動當地經濟收益，為農村發展創造擴散效果。

跟著蝴蝶去旅行，結合多家旅行業，遊程包含手揉紅茶、夜訪青蛙生態調查、桃米坑溪魚蝦生態調查、賽德克原民體驗活動、集集山蕉生態體驗營、鮮採無毒蔬果，適合友善全齡、親子同行，現在報名還可搭配春季限量優惠方案，詳情查詢「農村小童」FB粉絲專頁或上網查詢「中台灣農村四季遊」。

(中時 )