以陳姓女子為首的非法網路支付平台「晴天代繳」，2年前推出「Q點」虛擬貨幣，並大肆向民眾招攬投資，短短半年吸金超過2億元，之後即宣告倒閉，檢調深入追查，發現受害人數多達近700人、最高被騙金額800多萬，依違反組織犯罪、加重詐欺等罪起訴陳女等8名成員。

調查局台中市調查處指出，此網路虛擬貨幣「Q點」，是2019年3月間開始透過網路支付平台、以1「Q點」1美元的價格對外販售，民眾只要用手機APP註冊該平台，並匯款購買Q點後，即可在其平台合作的商家消費，並享有購物回饋、招攬下線分紅或積分回饋等優惠，吸引不少民眾購買。

料想不到的是，「Q點」發售初期為1美元可購買1點，但發售後約1個多月、在4月間即出現貶值情況，檢調表示，陳嫌等人眼見Q點出現逐漸崩盤情況、許多人不願再購買，陸續推出多種促銷方案，其中包括若購買1000點、搭配支付1萬元台幣，一段時間後平台將依原本1點1美元的價格回購；另有加購Q點點數、可保證原價買回並額外支付利息等。

檢調表示，該平台甚至還曾推出購買Q點送黃金等促銷方案，也使得許多民眾因手中還持有未消費完的Q點、擔心崩盤後無法脫手，只好趁方案推出期間再加碼購買Q點，希望少損失，未料，該平台於2019年9月間對外宣告無法支付投資人本金與獲利、宣告倒閉，這些民眾才知受騙，其中許多人甚至遭到二度剝削。

檢調去年接獲檢舉，經深入追查，去年11月間搜索陳女等6處相關人住所，查扣投資人明細、銀行帳冊等犯案證據，初步估算，該平台經營短短半年，獲利至少2億元，受害者則達近700人，其中最大筆金額達800多萬，陳女則已成功脫產。台中檢方日前依違反組織犯罪、銀行法及加重詐欺罪起訴陳女等8名共犯。

(中時 )