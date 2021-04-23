台中一名賴先生今年1月間向台中市衛生局投訴購買「綠的GREEN抗菌洗手乳」送驗卻生菌數超標1200倍。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局食安處指出，接獲投訴後，立即到坊間通路進行稽查抽驗，結果發現3批次「綠的」洗手乳生菌數都超標。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中衛生局1月間接獲民眾投訴購買「綠的GREEN抗菌洗手乳」送驗卻生菌數超標1200倍；台中市衛生局加強稽查送驗，訝然發現該品牌1款、3批號洗手乳都有生菌數超標問題，已依違反「化粧品衛生安全管理法」，移請製造商所在的桃園市衛生局查處；據悉3月2日已全部下架銷毀，但消費者質疑，已購買的業者要不要回收？相關事宜待桃園市衛生局處置。

賴先生去年10月購買2瓶抗菌洗手乳，洗了1、2次就出現手部紅腫、刺痛等症狀，聞起來還有怪味，2瓶洗手乳製造日期都在2020年5月、效期3年，但他將2瓶洗手乳送驗，沒想到生菌量竟超標1200倍。

台中市衛生局食安處指出，接獲投訴後，立即到坊間通路進行稽查抽驗，結果除投訴人提供「綠的」洗手乳生菌數達120萬CFU／g（標準值小於1000 CFU／g）超標1200倍，另2批號商品生菌數也被驗出超標70及200倍，已要求通路業者全面下架，並依違反「化粧品衛生安全管理法」，移請源頭廠商轄管桃園市衛生局查處。

其檢驗結果連同民眾提供之檢體在內，共有3批號之洗手乳生菌數超標，已違反化粧品衛生安全管理法，食安處也將該案移請源頭廠商轄管桃園市政府衛生局辦理，桃園市衛生所也依法裁處4萬元並命業者回收產品，而該案3批違規產品已於3月2日全數回收完畢，並已銷毀，台中市食安處持續加強市售洗手乳之品質監測，以維護民眾消費權益及健康安全。

唯該品牌為市場大廠，消費者質疑業者只就市售通路還未賣出的問題產品做回收，並未公告，也未主動向消費者告知產品有問題要回收，對此台中市衛生局強調，相關事宜應由桃園市衛生局查處，以協助消費者退換貨事宜。

(中時 )