台東某社區公共托育家園將於7月停托，讓不少家長錯愕。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東某社區公共托育家園將於7月停托，讓不少家長錯愕。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市區某公共托育中心家長得知7月底即將中斷托育，理由是國小場地不續租，讓這群家長在生計與育兒間陷入兩難，日前紛紛寄信至各首長信箱，然而得到的回應如出一轍「回歸由業管單位處理」，家長上街抗議陳情，痛批公部門互踢皮球、罔顧幼兒權益。

「說好的0至6歲國家養，怎麼說停就停」小寶媽（化名）感嘆表示，台東這所2018年才開幕的托育中心，原本經歷1年4個月漫長等待才擠進去，本以為能心安工作，沒想到，一紙公文說停就停。身為單親家長的曾爸爸更著急，無預警停托，家中無人可支援，生計與幼兒照顧陷入兩難，自從得知消息後每日焦慮得無法專心工作。

其他家長們更是急得像熱鍋上的螞蟻，無論是台東縣長信箱、衛生福利部社會及家庭署長信箱、總統信箱，全都寄信去陳情，然而得到的回應如出一轍「回歸由業管單位處理」，痛批公部門互踢皮球罔顧幼兒權益。

台東縣社會處長陳淑蘭表示，7月底前，該托育中心7名嬰幼兒畢業，應為5名嬰幼兒家長面臨停托問題，已盤點縣內公私托資源提供家長選擇，盡量減少該5名嬰幼兒家長的托育困難；至於原場地因該校有意自辦幼兒園，因此終止場地合約。

據了解，台東縣內托育0至3歲嬰幼兒的公私立托育中心僅9間，總共220個名額，不過，縣內近3年出生人口數有4337人，等同於百名嬰兒只有5名能進入托育中心，且僅1名能進入台東縣內的公立機構。因此，不少無後援的雙薪父母們，一得知懷孕喜訊，就得趕緊登記入學，家長平均等待收托時間為8個月。

(中時 )