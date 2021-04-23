台北市10年前推動民間認養公園、行道樹制度，議員汪志冰23日發現，綠地、廣場及行道樹認養率低，甚至超過5年沒有評鑑，炮轟市府把責任全部甩鍋給民間，任由放牛吃草。北市公園處對此回應，將研議恢復評鑑制度。

根據「台北市公園及行道樹認養作業要點」規定，人民、機關、團體、法人等認養人可透過書面或網路，向管理機關申請認養公園、綠地、廣場、行道樹等標的物，1次以3年為原則，若無違反規定得以續約。

汪志冰今在議會工務部門質詢指出，北市共556座公園可供民眾認養，實際認養313座，約占56％，208座綠地中78座被認養，比例僅37.5％，44座廣場有12座被認養，僅占27％，8.8萬棵行道樹有226棵被認養，比例為0.25％。

日前汪志冰走訪數座被認養公園，不但發現草叢凌亂缺乏修剪，草地更是光禿禿一片、充滿垃圾。

汪志冰痛批，公園處公然違反自己訂定的作業要點，從2016年對認養單位毫無考核評分，實在有夠離譜，公園處態度消極，造成認養案件數低，對認養單位更是放牛吃草。

對此，公園處長黃淑如回應，將研議加強宣傳、恢復認養評鑑，在1個月內提出精進計畫。

(中時 )