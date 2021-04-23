周五官方數據顯示，英國三月零售銷售大增；另外政府舉債創下和平時期以來新紀錄。

國家統計局資料顯示，英國上月零售銷售較二月大增5.4%，服飾銷售成長特別明顯。路透調查經濟學家預測為月增1.5%。

凱投(Capital Economics)經濟學家Paul Dales認為，三月零售銷售的劇增，顯示非必要商店在四月重啟之前，經濟已經取得一進展。

國家統計局表示，與去年同期相比，零售銷售增加了7.2%；去年三月之時，西方國家正開始蔓延新冠肺炎病毒。而三月線上購物的比例則從二月的歷史新高，滑落至34.7%。

另一數據顯示，在截至三月底的上一財年，英國政府借款了3031億英鎊(約4201億美元)，較前一財年大增2460億英鎊，為英國和平時期以來的最高的增加紀錄。

舉債規模占經濟產出的14.5%，前一次的高比例是在二戰後的1946年，占比為15.2%。

該數據的飆升顯示英國為抵禦疫情衝擊，政府增加公共支出，以及祭出更多的減稅。

英國央行正在觀察英國民眾在何種程度上會花費在封鎖期間的儲蓄；央行也在評估其維持鉅額刺激計畫，仍需要多久時間。

(時報資訊)