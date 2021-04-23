五一勞動節將近，立法院23日在院會中三讀通過勞工職業災害保險及保護法，民眾黨立委賴香伶（左一）與在場的民進黨立委們一同手持標語合影。（張鎧乙攝）

立法院院會今天三讀通過《勞工職業災害保險及保護法》，擴大納保範圍，所有受雇於登記有案事業單位的勞工，不論事業體雇用人數皆強制納保；若雇主未替勞工投保，最高處10萬元罰鍰。

三讀條文明定，屬於勞基法規定的技術生、養成工、見習生、學校建教合作的建教生，和其他提供勞務事實且受有報酬者，準用職災保險投保規範；特別加保對象如工地工頭臨時僱工、童星等，得由雇主、本人或受領勞務者辦理參與保險。

投保薪資下限為基本工資（新台幣2萬4000元），並隨基本工資調整，投保薪資上限則為7萬2800元；投保勞工若遇職災導致失能，完全失能可給付領投保薪資70％，嚴重失能是投保薪資50％，部分失能是投保薪資20％。

勞動部表示，《勞工職業災害保險及保護法》三讀通過，為我國勞工之職業災害權益保障，奠立了新的里程碑。包括擴大保障的範圍，把受僱事業單位的勞工全部納入保護傘下，大幅提升了給付水準；同時也讓雇主只要繳納少許保費，就可以更有效分攤職災補償責任，達到勞資雙贏的效果。

勞工團體今天也在立法院舉行記者會，感謝立法院在五一勞動節前三讀通過，勞工團體訴求這部法已經10多年，這無疑是給勞工朋友的重要禮物。

(中時 )