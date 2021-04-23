全台第一台歌仔戲行動胖卡車「梨猿號」，開進左鎮，今天到台南市左鎮光榮國小與師生同樂， 由宜蘭悟遠劇坊打造的胖卡，受到小朋友熱烈歡迎，團長簡育琳與執行長林紋守華麗的小生與小旦裝扮，風靡全場，劇坊並且即席演出，寓教於樂，讓小朋友感受傳統藝術之美。

宜蘭是歌仔戲的原鄉，悟遠劇坊曾到新加坡、法國、捷克等地登台，傳統戲曲傳承工作不遺餘力，同時也深入學校、民間社團開班傳承，以兒童歌仔戲為教學媒介，協助地方培育歌仔戲人才。去年４月，劇團規畫歌仔戲行動胖卡車「梨猿號」，以歌仔戲元素打造，取名梨猿號是希望像猴子一樣，翻山越嶺到各地甚至偏鄉演出。

悟遠劇坊執行長林紋守表示，新冠肺炎疫情對各種藝文展演活動受到衝擊，「梨猿號」讓歌仔戲走到哪唱到哪，今年由文化部指導、國立傳統藝術中心贊助，到宜蘭、新北、基隆、彰化、雲林、嘉義、台南等地巡迴，走入學校、社區，舉辦22場次巡迴，讓更多人認識歌仔戲。

劇團也貼心準備了戲服，讓小朋友們體驗粉墨登場的趣味，從走位、身段、甚至妝容，都做了詳細的示範及解說，原本只在廟口戲台，甚至電視上才能看到的歌仔戲人物出現在眼前，讓師生都相當興奮，連一旁化石園區的志工都忍不住出來合照，果真是魅力無法擋。

(中時 )