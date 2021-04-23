人民幣兌美元在岸價（CNY）23日下午4時30分收跌48點，盤中一度逼近6.5關口，低見6.4995。

人民幣兌美元在岸價收報6.4936，較上日下午4時30分收報6.4888，跌48點或0.07％；較晚上11時30分最後成交價6.4912，走弱24點。

離岸價（CNH）亦走軟，曾逼近6.5，低見6.4983，截至下午4時34分，離岸價報6.4922，在岸價報6.4941。

官方23日開出的中間價報6.4934，較上日報6.4902，跌32點子或0.05％。

交易員指出，歐洲央行隔晚重申維持寬鬆，令歐元升勢遇阻，美元指數轉為窄幅震盪，早盤購匯需求略多，拖累人民幣走弱，短期匯價或維持雙向震盪態勢。

另有交易員認為，下周美國聯準會（Fed）會議前，美元難有明確方向，若Fed主席鮑爾繼續釋放鴿派訊號，美債殖利率可能下行，並壓制美元走勢。

大陸國家外匯管理局副局長王春英稍早表示，2021年以來人民幣匯率總體穩定，呈現出窄幅波動、雙向波動特徵；中長期來看中國外匯市場會保持平穩運行，基礎還是穩固的。

(工商 )