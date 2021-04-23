陳時中說明，2確診機師目前雖然感染源待釐清，但透過病毒基因定序發現，2個案完全相同，證實是英國變種病毒株。(中時新聞網直播)

中央流行疫情指揮中心20日宣布有兩名國籍航空組員確診（案1078、1079）COVID-19，感染源待釐清。指揮官陳時中今（23日）指出，2名機師已做完病毒株基因定序，確認是感染英國變異株，為目前全球流行的強勢株，在台灣已很久沒見到。

指揮中心表示，2名機師分別為本國籍50多歲（案1078）及60多歲（案1079）男性，分別於18日、17日出現喉嚨癢症狀、全身痠痛症狀。因有出勤需要，19日經公司安排進行採檢，於20日確診，Ct值分別為29及17。

陳時中今指出，疫調單位針對案1079所匡列出的136名接觸對象，採檢結果皆為陰性；而案1078的匡列對象中，25名採檢結果陰性，2名檢驗中、2名待採檢。陳時中說明，2確診者目前雖然感染源待釐清，但透過病毒基因定序發現，2個案完全相同，證實是英國變種病毒株，在台灣已經很久沒有見到。

陳時中表示，英國變異株在世界普遍流行，為目前全球流行的強勢株，很難單純從病株判定是在哪裡染疫，未來會繼續從PCR、綜合血清檢驗做綜合判斷追蹤感染源。發言人莊人祥日前提及，若2機師接觸者均陰性，且病毒株來自國外，就有較大信心認定不是本土個案；若感染途徑是在飛機上，則會定調為航空器感染。

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(中時新聞網)