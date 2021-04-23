面對桃園領航猿將在季後挑戰賽缺少傑克、里德兩名洋將窘境下，跟台新夢想家爭搶總冠軍賽門票，PLG執行長陳建州表示，「我當然希望球賽精采，可惜時間發生太近，並非聯盟無法通情達理，但規章就是規章，就讓本土盡情發揮吧！」

其實外界期望的是，PLG可以提出日後出現在這種洋將突然受傷，是否可以補人情況的補救方案，不過陳建州似乎不願太早把話講明，只強調不可能為了領航猿這種情況開綠燈，「但領航猿本季狀況很多，不僅洋將，還有閉館、疫情等。」

「不過從今年發生這麼多的狀況，我們才可以發現那些地方需要改善或學習，」陳建州表示，「尤其是我們發現很多當初規章沒有想到的地方，這是好事，我們發現不少灰色地帶，畢竟職業聯賽強調球迷最重要，還有規章、裁判、主場等。」

今天同時爆出新竹街口攻城獅前鋒潘冠翰婚外情緋聞，陳建州表示，從去年聯盟開始至今挑戰很多，我們也隨時準備接招，「因為我們受到高度關注，必須隨時準備應付，所以我也跟球隊溝通過，別去先怪罪爆料媒體，而是可以自省。」

「如今潘冠翰也因為他的行為，必須離開這個舞台，只要損害到台灣籃球與聯盟形象，我們就會這樣做，攻城獅已經先做出示範。」陳建州表示，「聯盟絕對不會未審先判，而是會先查清楚，這次的事件我們會引以為戒，日後更小心處理。」

(中時 )