服飾消費市場回溫，代工廠對紗、線布的需求增加，力鵬（1447）、宏遠（1460）今年以來訂單能見度逐漸增強，到第二季的訂單無虞；在「價漲量增下」，市場預期，力鵬、宏遠今年首季營運可望由虧轉盈。

出貨量增加，力鵬今年累計1-3月營收58.78億元，年成長103.36％；宏遠今年第一季合併營收21.42億元，年增14.5％。

力鵬主力產品尼龍粒隨著原料己內醯胺（CPL）等石化原料價格上漲，尼龍粒、尼龍絲報價也同步走揚，而今年以來每月的營收月增都在2位數以上。

力鵬指出，今年首季一定賺錢，除了尼龍等相關產品價格上漲外；去年第三季成立的伊得石化，向國外進口化學品，提供紡織上游如PTA、CPL者使用，目前每月營收約7-8億元，獲利來源為佣金及價差等，可望穩定公司獲利。

除此之外，力鵬打入蘋果供應鏈，供應蘋果主推的無線充電Magsafe皮革卡套內層布料。市場也認為，這對力鵬今年的毛利率及獲利提升有助力。

宏遠是Nike，Adidas，Patagonia，the North Face，Clumbia，Spyder等知名國際品牌的布料供應商。在服飾消費市場回溫下，宏遠指出，今年品牌客戶的訂單量已比去年增加至少2位數。

宏遠指出，在品牌客戶出貨量增加，以及下游成衣代工廠今年對布的需求，也隨著疫情趨緩而增加，宏遠布的訂單能見度已看到第二季底。

(工商 )