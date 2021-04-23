由於新冠肺炎疫情影響，石斑魚外銷市場受到衝擊，為避免市場遭到壟斷，本府積極輔導業者開拓外銷市場。繼去年年初參與美國洛杉磯「華人工商大展」，交出漂亮成績單，去年5月及9月再次成功將屏東優質石斑魚-力佳綠能自有品牌「鱻活一號」，在疫情嚴峻的情勢下外銷到美國市場，驚艷國際，23日再度以石斑魚新服務-即食料理包裝櫃進軍美國市場，挑動西方味蕾。

近來國內新冠肺炎疫情已漸趨緩，然而歐美疫情卻持續燃燒與擴大；面對疫情持續升溫，美國民眾多減少出門採購，其對於社群媒體依存度因此大幅提升，且多接受網路推薦等病毒式行銷方式進行採購。

為順應當地華人習性與疫情下市場的需求，以華人喜愛的家鄉口味開發符合疫情市場需求的即食料理包，如：古早味鳳梨豆鼓、川味椒麻…等風味，以石斑魚新服務模式再度成功翻轉疫情局勢，持續擴大美國通路市場，並於23日再度裝櫃出航邁向石斑魚外銷新服務里程碑。

另為持續拓展全球其他市場，縣府持續積極輔導業者開發中東、波灣等市場，進行樣品之寄送以爭取訂單，目前樣品已外銷波灣地區spinneys、choithram、westzone及Carrefour等超市。未來的目標不再只是海外華人市場，而是規畫以新型態模式開拓更廣大族群、區域的市場商機為目標前進。

(工商 )