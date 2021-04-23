蘋果（Apple）在WWDC 20宣佈Mac全面轉用Apple Silicon蘋果自研晶片，並且將花費2年時間完成過渡，如今這一款拼圖已經越來越明顯。蘋果在4月20日發表會中宣布推出採用M1晶片的iMac（驚喜的是新一代iPad Pro也改用M1），持續拓展M1家族。下一步，蘋果的佈局又是什麼呢？根據研調機構預測，將有2款MacBook Pro新品將會採用M1晶片，成為家族的最新成員。

根據研調機構《TrendForce》預測，蘋果在推出採用Mini-LED技術的新一代iPad Pro之後，預計下一步會將相關技術運用在MacBook Pro之中。他們指出在2021年下半年，蘋果將推出的14吋、16吋MacBook產品，也將會搭配Mini-LED技術。並認為，從硬體規格來看，Mini-LED將在平板以及筆電市場成為高階產品的指標。而因為蘋果Mini-LED平板的問世，將會進一步帶動Mini-LED上、下游逆勢成長，Mini LED晶片廠商富采；檢測分選廠商惠特、梭特、久元；打件廠商台表科、元豐新；PCB背板廠商臻鼎、健鼎；驅動IC廠商有譜瑞、聯詠及聚積；光源模組廠商瑞儀及業成GIS等，預計都將受惠。

針對蘋果即將推出的MacBook Pro新品，《MacRumors》在駭客向廣達集團竊取的相關產品示意圖中發現，新一代MacBook Pro在I/O連接埠上有望更為開放，右側預計有一個HDMI連接埠、一個USB-C/Thunderbolt，以及一個SD讀卡機；左側則包含兩個USB-C / Thunderbolt、MagSafe充電孔以及3.5mm耳機孔。相對於2020年11月發表的13吋MacBook Pro（有觸控條）僅在左側提供兩個USB-C/Thunderbolt(支援USB 4)的連接埠、右側有一個3.5mm耳機孔來說，新品預計搭載的連接埠不僅更多元，也更友善，可降低使用外接設備的機會。

除了預計採用Mini-LED顯示技術，並且連接埠更多元之外，現在傳聞蘋果將會推出的MacBook Pro新品有兩款，預計是14吋、16吋螢幕。《MacRumors》報導指出，從他們看見的新品相關圖片來看，都取消了觸控列（Touch bar）的設計。針對MagSafe充電孔回歸以及觸控列取消的說法，都與天風國際分析師郭明錤先前的投資報告一致。

當前，在M1 iMac加入之後，蘋果搭載M1系列晶片的Mac產品共有四款，分別是13吋MacBook Pro（有Touch bar）、13吋MacBook Air、Mac mini以及24吋螢幕的iMac（機身有七種顏色）。除了Mac產品之外，全新推出的iPad Pro系列，也轉用M1晶片，而非蘋果A系列晶片，也是一個里程碑。

(科技)