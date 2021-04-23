細胞概念股產業高峰會在今日舉行，台灣雖尚未通過再生醫療產品的相關專法，但自2018年頒布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正草案」(特管法)開放部分自體細胞治療計畫以來，帶動產業快速發展，迄今已有超過60家的再生醫學相關企業，其中上市櫃(含興櫃)的掛牌家數有達12家，合計市值逾1,150億元(至4月21日），掛牌家數與類股市值較一年前分別成長42%、380%，在台股生醫族群中自成一格。

據再生醫學聯盟(ARM)的統計，2020年前三季全球再生醫學(包括基因療法、細胞療法、組織工程等)獲得的資金挹注(包括新創、收購、IPO等)共159億美元，較2019年同期成長115%，更超越2018年全年締造的135億美元新高紀錄。

同時，再生醫學的相關臨床試驗亦如火如荼進行中，截至2020年第三季末，全球進行中的再生醫學臨床試驗共有1,109項，其中細胞免疫腫瘤學(492項)、基因治療(373項)、細胞治療(202項)與組織治療(42項)，適應症涵蓋多種癌症、罕見疾病、遺傳性疾病等，顯見再生醫學前景備受關注與期待。

黑木投資合夥人羅敏菁指出，全球細胞治療市場的競爭越趨激烈，台灣在「特管法」的精神下，產業鏈逐漸成形，惟在細胞的基因治療領域較弱，例如台灣欠缺植入基因以提高免疫細胞辨識癌細胞能力的Car-T技術。不過「特管法」的開放和獨立且可被管理的細胞工廠概念，讓細胞產品以類似藥品GMP式的管理，使台灣細胞產品的製造品質能被主管機關審查和改進，並取得醫生和病患信任，只要能累積更多的治療案例，台灣的細胞醫療便可吸引國際病患，形成台灣的利基。

羅敏菁表示，目前的細胞療法普遍受制於便利性及等待製備時間仍長，因此業者對適應症的選取應專注在「藥物療法無效者」或「無法單靠藥物治療者」，贏面較大，例如中風之神經修復，皮膚移植修復等。至於在癌症細胞治療方面，建議朝有效提升免疫細胞辨識癌細胞的能力，並延長免疫細胞的壽命等未來利率做切入，才有國際突破的機會。

(時報資訊)