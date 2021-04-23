細胞概念股產業高峰會在今日舉行，針對細胞治療企業的評估方面，華淵鑑價公司副總陳淑珍表示，國際上評價企業或無形資產，因有評價準則的規範大致雷同，但價值的彰顯很多是無形資產的整合與應用。她指出，國外生技公司比較擅長打群架，透過併購或授權的方式取得技術，再整合相關無形資產，如法規、智財、通路、品牌並妥善運用資金，創造雙贏或多贏，同時也提供投資人出場機制。近年國際上細胞療法的併購案成交金額有愈來愈高之趨勢，顯示對細胞療法的重視度與需求量也愈來愈高。

國內細胞治療生技公司多為中小企業，相對資源較少，且大多獨立規劃IPO，近年並無細胞療法相關企業的公開併購案，亦少有相關授權案。台灣生技公司若能靈活的善用併購、結盟、授權等整合相關無形資產，將是台灣生技醫療產業轉大人的機會之一。

陳淑珍進一步指出，即使擁有新技術也必須配合適當與正確的商業模式。她以鴻海集團與裕隆華創車電合資成立新公司，聯手打造電動車開放平台為例，在嶄新的營運規劃、策略合夥人的資金挹注及不同的團隊應用下，讓原裕隆自有品牌納智捷的整車研發技術有了更不一樣的價值。

此外，智慧財產的管理及規劃也是一重要的面向，從專利分析可以看出目前產業的未來發展趨勢。陳淑珍強調企業價值能被雕琢的最重要關鍵在於，如何適當運用手邊的資源，發揮最大價值。例如P&G原是一間賣肥皂的小公司，藉由研發、併購、找出新產品的應用市場，推向全世界變成一家在消費產品業中叱吒風雲的公司。

(時報資訊)