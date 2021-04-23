台東縣政府規畫在知本溼地興建161公頃的光電廠，引發當地卡大地布部落不滿，已數度至縣府陳情抗議。圖為4月1日抗議情形。（本報資料照片）

台東縣政府規畫於2019年在知本溼地興建161公頃的光電廠，因開發許可仍在審議中，原本於23日到期，縣府22日同意廠商盛力能源公司再展延半年。知本卑南族卡大地布部落得知消息，相當不滿，表示這已是第2次展延，聲明將於5月7日串聯各部落及環團發動抗議行動。

卡大地布部落代理頭目、議員陳政宗說，部落拒絕成為不當程序的犧牲品，1日在縣府記者會已清楚表達撤案的立場，族人都認為土地要永續，不能只看經濟面，人文及生態才是永續的根，縣府選在世界地球日表達如此不友善的聲明並同意展延，部落族人將用行動回應不正義的土地開發案。

據了解，依照契約盛力公司應於2020年4月完成開發，但因開發許可程序仍未完成，縣府同意廠商展延1年至2021年4月23日，日前知本卑南族卡大地布部落與環團前往縣府陳情，要求縣府與廠商終止契約。不過，眼看時間到期，廠商再度申請展延，縣府又同意展延6個月。

縣府表示，考量計畫現正辦理開發許可申請，於內政部營建署審議中，故同意廠商展延期限。且計畫於2019年6月1日依原住民族委員會所發布「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」由市公所代行召開部落會議，經部落會議投票同意，對於部落贊成及反對意見表達，縣府均尊重。

(中時 )