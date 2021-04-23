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一名貨車司機今（23日）開車行經北市忠孝橋時，先是目擊一輛貨車突然停在路中央，隨後將一名穿黃衣的人「丟包」路上，該名黃衣人摔倒在地將近2分鐘，事發過程相當離奇。三重分局表示，該車駕駛行為已違反道路交通管理處法條例，最高可處1萬8千元罰鍰。

一名貨車司機23日在臉書社團投稿，文章被轉載至爆料公社網頁，內容指出，今日早上10時許，他開車行經忠孝橋時，前方的小貨車突然臨時停在橋上不動，影片中可以見到，遮蔽該車後斗的帆布微微鼓動。

不料，影片18秒時，一名身穿黃色上衣的人從車上被推下，該位乘客在空中旋轉了幾圈後重重摔落地面，活生生的人如同物品般被「丟包」，簡直嚇壞了目擊的司機，而該名黃衣人摔落地後，神情相當痛苦，完全無力起身，只能繼續癱倒在地面，一旁還持續有大車小車呼嘯而過，直到近一分鐘後，該輛小貨車駕駛才發現代誌大條，趕緊回頭尋人上前關心將並其攙扶起身。

影片曝光在網路上後，掀起網友熱烈討論，不少人直呼看了活人掉出車的影片直呼「太可怕」；對此，三重分局交通組在留言區回應，影片中的小貨車以違反道路交通管理處罰條例第30條，依法可向駕駛人處以新台幣3000元至1萬8千元以下罰鍰。

(中時新聞網)