金馬雙料影后陳淑芳23日出席家居品牌活動，為家庭魚菜共生系統的新產品站台。她拿得獎後工作邀約不斷，目前拍攝的新片將殺青，隨即又要投入下1部需講英語和客語的賀歲片。雖得獎讓知名度更上一層樓，不過她透露，現在走在街上都會有一堆粉絲攔住她要合照，成為一種甜蜜的負荷。

陳淑芳說：「我都不敢一個人在外面吃飯，菜市場也不太會自己去逛，因為會遇到很多人要拍照，不拍到不行。」有次在高鐵等車時，因拍照過於忙亂而搭錯車。她不怪影迷，並分享自己看到那麼多人支持喜歡，心裡也會開心，「拒絕別人拍照我也不好意思，所以就自己少出門就好」。

她分享：「現在都在家自己蒸蒸煮煮，姪女住對面會幫我買菜。」也自豪透露自己承襲母親的廚藝，是可以「辦桌」的等級。82歲的陳淑芳說，年輕時對吃講究，現在上了年紀，料理上注意少鹽、少甜、少吃肉、多吃青菜的健康原則。

當天演藝圈不約而同有2對銀色夫妻爆離婚，曾有一段婚姻的陳淑芳聽聞也感驚訝，不過她秉持勸合不勸離的態度，感嘆表示：「既然結婚了就不要談到離婚，結婚就是緣分嘛，幹嘛離開呢？孩子都生了，除非沒辦法活下去再分開。」

(中時 )