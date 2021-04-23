坐而言不如起而行，學企業管理乾脆直接在校內開公司創業！崑山科技大學企業管理系為落實實戰教學，輔導在學生實際成立公司，引進該系校友商品在網路、市集銷售，學生也以「潮青」作為品牌名稱，並向台南市政府進行商業註冊登記，一切都玩真的！

崑大企管系學生從去年開始進行公司品牌規劃，經過多次討論與驗證，擬定「潮青」為品牌名稱，並向台南市政府進行商業註冊登記。企管系呂德財主任說，「潮青」的「潮」代表走在時代潮流，「青」代表青年及活力，以引進崑大企管系系友的商品為主，包括目前企管系協助官田地區進行的大學社會責任計畫，所推廣的官田菱殼炭烏金系列商品及官田171之小旅行遊服務推廣。

潮青商店提供多項小農商品，學生親自示範展售。(崑山科大提供／曹婷婷台南傳真)

學生以公司營運型態進行組織分工、商業登記及品牌商標註冊，建立虛實整合的長期營運獲利模式。在教育部高教深耕計畫的支持下，將於24日校慶56周年當天，舉行實習商店開幕及試賣會。

潮青商店以學生為主體，目前由大四生楊凱鈞擔任總經理，今年畢業後，他把經營棒子交接給大三學弟妹，公司組織包括設計部、網路部、市集部、採購部及財務部等，該公司已自行建置行動官網、擁有自己品牌的臉書及Line官方帳號，並於蝦皮賣場上架相關商品。

目前配合知名的長春素食中華店進行定期擺攤，假日也在納涼屋日式宿舍群辦理擺攤市集活動，並積極參與臺南、嘉義等地的知名市集活動，包括「嘉有好市集」、「古民社區營造成果展」、「台南後壁阿嬤的少女時代市集」等，積極建立品牌知名度。

楊凱鈞說，目前公司雖尚無盈餘獲利，但在該校高教深耕計畫及校友支持下，對於沒有工作經驗的大學生而言，這是一個非常具挑戰性的學習課程，不僅需要與供貨廠商洽談進貨條件、處理庫存及送貨、面對客戶抱怨與經營客戶關係，還要企畫行銷活動、安排對應人力並掌控成本，是全方位整合的新興學習型態。

(中時 )