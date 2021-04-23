四年一度的全國農會會員代表今年2月改選後，各自再召開會員代表大會推選理事長及常務監事，新北市石碇區農會卻傳出賄選。石碇區潭邊里里長王萬紫欲爭取理事一職，涉嫌在選前賄賂會員代表，因此被檢舉賄選，今遭檢調依違反《農會法》搜索約談。

新北市石碇區農會會員代表選舉於今年2月21日舉行，應選會員代表31席，並訂於同年3月4日舉行會員代表大會，由新選任會員代表就登記參選的15名理事及5名監事中，選舉出9名理事及3名監事，再於同年3月12日召開之理監事大會，由新任理事及監事互相推選出理事長及常務監事。

據了解，王萬紫登記參選今年第7屆石碇區農會理事選舉，於3月4日理監事選舉前，疑似對1名會員代表行賄，不過，王最後未當選理事。台北地檢署掌握相關事證後，今指揮調查局新北市調查處，兵分2路搜索王萬紫住處等地點，並約談王到案，全案朝違反《農會法》方向偵辦。

(中時 )