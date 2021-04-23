內埔警分局22日上午10時許，接獲民眾報案指稱，一名黃姓老翁於內埔鄉東寧路疑遭人搶奪財物，警方獲報後不敢大意，隨即指派專人到現場勘查後，隨即掌握特定對象，案發10小時便迅速偵破。

據黃姓老翁指稱，遭一名婦人攔下攀談，對方以缺錢吃飯為由要借錢，黃翁原本好意要小額援助對方，不料嫌犯卻趁機將他的錢搶走，一旁姪子因要追趕犯嫌也不慎跌倒受傷。

警方隨即成立專案小組，在確定案件發生時地後，調派警力、擴大調閱監視器，立即鎖定犯嫌逃逸路線、犯案衣物、機車等相關特徵，但對方狡猾以黑色包包遮住車牌躲避查緝，內埔警惟恐繼續發生被害，隨即將相關情資通報其他分局共同聯防、查緝。

專案小組同時從東港警分局得知去年亦曾發生類似案件，橫向聯繫確認犯嫌身分，前往李姓犯嫌住家埋伏，巧遇李嫌騎乘機車返家隨即逮捕歸案。

內埔警分局長蔡耀順表示，助人雖立意良善，但是防人之心不可無，行經偏僻處所最好結伴同行，若遇有陌生人攔路攀談，務必要提高警覺，以免淪為歹徒下手的對象。

(中時 )