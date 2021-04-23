新北市政府警察局於4月21日發布38人警察幹部職務異動，淡水警分局有水碓派出所、中山路派出所、中正路派出所及交通分隊等4個單位所長及分隊長異動。淡水警分局為了讓地方能夠迅速認識新任所長與交通分隊長，特別在今（23）日辦理聯合佈達，期使各項勤、業務能無縫接軌，並結合「五力」顧治安、護交通。

淡水警分局於23日上午10時在分局4樓禮堂舉行新任水碓派出所長姚志翰、中山路派出所長許家源、中正路派出所長郭坤杰及交通分隊長陳昱叡等4人佈達典禮，由分局長黃南山主持，轄區各級民意代表、地方仕紳及警友、義警、民防、志工、守望相助隊等熱烈參與，典禮簡單隆重，黃分局長除了介紹新到任所長及交通分隊長給大家認識外，也希望在場來賓給予他們最大的支持與鼓勵。

分局長黃南山期許新到任的幹部除了要貫徹市長的社區警政、第三方警政、行動治理及前線管理等治安理念，更要落實執行當前「靖土掃黑」及「黑蝙蝠專案」，強力掃蕩黑幫、詐欺、槍毒等毒瘤，展現維護治安決心，同時也要緊密結合「五力」共同為地方的治安、交通打拼，營造良好的居住環境。

(中時 )